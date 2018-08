Regionali: c.sinistra si riorganizza

Il centrosinistra prova a rialzarsi dopo la batosta elettorale del 4 marzo e scacciare i venti di crisi che scuotono la coalizione che guida il governo della Regione, in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio del febbraio 2019. Il Partito democratico, con le mai sopite fibrillazioni interne sfociate in duri scontri tra le diverse correnti, sta tentando di voltare pagina con il neo segretario regionale Emanuele Cani. In questi giorni l'ex deputato dem, sostenuto da una maggioranza dei popolari-riformisti e renziani, chiuderà il capitolo segreteria affidando anche alcuni settori specifici definiti "dipartimenti".

Nei giorni scorso Cani si è mosso anche all'esterno incontrando il governatore Francesco Pigliaru, con cui ha discusso anche delle regionali, e i rappresentanti di Anci e Cal per un confronto sulla condizione degli amministratori locali, in prima linea per contrastare la crisi e lo spopolamento e alle prese con le difficoltà della finanza locale.

E proprio al neo segretario lancia un appello un alleato di peso: il Campo Progressista Sardegna che, oltre all'augurio di "buon lavoro", ritiene "necessario ed urgente un confronto politico bilaterale" su alcuni temi.

"In questa XV legislatura sono state fatte cose di rilievo, ma la percezione diffusa è che sia necessario fare di più, nonostante l'impegno profuso - osserva Luciano Uras - Non possiamo nascondere che il riassetto di medio termine, cosiddetto rimpasto, piuttosto che rilanciare l'azione politica di maggioranza e Giunta ha determinato squilibri e tensioni, scrive l'ex senatore.

"La pesante sconfitta del centro sinistra alle ultime elezioni politiche, dovuta anche a scelte divisive nel quadro democratico, pone alla nostra attenzione questioni di merito e metodo che non possiamo tardare ad affrontare, con rinnovata volontà unitaria e attenzione ai bisogni e alle aspirazioni di riscatto della nostra comunità politica e di popolo". A stretto giro la risposta di Cani con la promessa di un incontro subito dopo la pausa estiva.