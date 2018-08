Premi Ue agricoli, pagamenti più veloci

Mercoledì 8 agosto il fascicolo per la presentazione formale dell'istanza di riconoscimento dell'Organismo pagatore regionale (Opr) della Sardegna sarà formalmente presentato al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), deputato al rilascio del riconoscimento, che attraverso una struttura indipendente effettuerà un'audizione prevista dalla nuova normativa comunitaria in materia. La stessa norma, applicata per la prima volta in Italia, impone vincoli rigorosi per il riconoscimento di organismi pagatori autonomi in virtù dell'esigenza di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea.

L'ultimo atto sarà la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il settore Coordinamento dell'Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura (Agea) e l'Agenzia Argea Sardegna sull'utilizzo del Sistema informativo agricolo nazionale. Il fascicolo si compone di decine di atti approvati dall'Esecutivo e dalla direzione generale di Argea, di numerosi manuali sulla regolamentazione dell'attività gestionale di competenza dell'Opr, sul trattamento dei dati personali e sull'assenza di conflitti d'interessi.

Il fascicolo è anche frutto di una corretta collaborazione tra uffici regionali e nazionali, in particolare Agea Coordinamento, e con la competente direzione generale del Mipaaf che avrà il compito di valutare l'istanza presentata da Argea e di rilasciare l'atteso riconoscimento. È intanto prevista per settembre la visita nelle sedi di Argea della struttura indipendente di valutazione individuata dal ministero.

"Si completa la prima impegnativa fase di costruzione dell'Organismo pagatore sardo che ha preso avvio nel febbraio del 2017 con l'approvazione da parte della Giunta Pigliaru del progetto presentato da Argea e del nuovo Statuto divenuto esecutivo nel successivo mese di marzo dopo il parere favorevole espresso dalla Commissione Attività produttive del Consiglio regionale", commenta l'assessore dell'Agricoltura, Pier Luigi Caria.