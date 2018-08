Cantieri:258 progetti per mille occupati

Non solo assunzioni nelle imprese: avanzamenti del piano LavoRas si registrano anche nell'ambito della misura Cantieri. Secondo i dati dell'Osservatorio sul piano da 127,7 milioni, al 3 agosto risultano presentati da 195 Comuni 258 progetti che riceveranno un finanziamento di 17,1 milioni di euro (con un cofinanziamento comunale pari a 311mila e 500euro), per creare 1.095 posti di lavoro (una media di 4,2 posti a cantiere) subito dopo l'estate Il costo medio per posto di lavoro è di 15.600 euro, per ogni progetto di 66.500 euro. Dei 258 progetti, 202 hanno già superato anche la seconda e ultima fase istruttoria gestita da Insar. La scadenza per la presentazione è fissata per mercoledì 8 agosto, prolungata su richiesta dell'Anci. Dei progetti presentati, 121 riguardano l'ambiente (491 nuovi occupati), 57 gli edifici del patrimonio pubblico (265), 36 i beni culturali e archeologici (182), 32 l'efficentamento delle procedure comunali (104). Altri 10 riguardano l'innovazione per la valorizzazione dei beni culturali (36), due le reti idriche (17 occupati).

Per quanto riguarda la gestione dei cantieri, 170 progetti (il 66%) prevedono l'affidamento a cooperative di tipo B, 76 progetti (il 29%) la gestione diretta da parte dei Comuni e 12 (il 5%) l'affidamento a imprese agricole e forestali. A questi 258 progetti vanno aggiunti altri 8 fuori catalogo presentati da 7 Comuni con un investimento complessivo di 1,6 mln di euro per la creazione di ulteriori 101 posti di lavoro e che riguardano, per esempio, servizi di inclusione scolastica per bambini disabili, revisione della toponomastica cittadina, eliminazione di barriere architettoniche, aggregazione sociale e sportiva.

"Siamo in una fase iniziale ma i numeri sono importanti - ha detto l'assessore alla Programmazione, Raffaele Paci - 258 progetti per un totale di 17 milioni di euro già programmati, ma ce ne sono 45 per la misura cantieri, quindi tante domande dovranno ancora arrivare, considerando che la scadenza per la presentazione è l'8 agosto".