Cade da finestra bar, grave 20enne

Nessun giallo: il ragazzo milanese di 20 anni, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, è caduto dal cornicione di un bar di San Teodoro mentre cercava di raggiungere una finestra e di rientrare nel locale.

Il giovane, in vacanza da alcuni giorni nella località turistica del nord est Sardegna, si era infatti chiuso a chiave nel bagno e non era più riuscito ad aprire la porta, decidendo così di trovare da solo una via d'uscita camminando sul cornicione. Ha però perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di quattro metri, procurandosi politraumi e diverse fratture.

La vicenda è stata ricostruita dai carabinieri di San Teodoro e della compagnia di Siniscola grazie alle testimonianze raccolte tra gli avventori del bar, "Le bollicine" di piazza Gavino Pes, e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate in zona. Il fatto risale all'1 agosto, all'una di notte, ma la notizia è trapelata solo oggi. Le condizioni del 20enne, tutt'ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale gallurese, sono stabili ma sempre gravi.