Cagliari: 0-0 in amichevole in Turchia

Il Cagliari pareggia 0-0 nella seconda amichevole in Turchia contro il Trabzonspor, dopo la gara persa tre giorni fa con il Fenerbahçe. Rossoblù guardinghi e attenti, ma raramente in avanti nel primo tempo. La squadra di Maran ha rischiato grosso quando l'arbitro ha concesso un rigore ai padroni di casa per un fallo di Pisacane: Rafael però ha parato il tiro dagli undici metri distendendosi sulla sua destra.

Nella ripresa stessa storia: Trabzonspor padrone del campo, ma rossoblù più pericolosi in avanti. I turchi hanno anche segnato al 10', ma l'arbitro ha annullato forse per una carica a Rafael. E nel finale Barella in mezza rovesciata ha anche rischiato di segnare. Per il mister Maran un altro buon test: l'8 agosto alla Sardegna Arena arriva in amichevole l'Atletico Madrid. Sarà l'ultimo impegno prima dell'esordio stagionale in Coppa Italia.