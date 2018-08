Terra ai giovani, 240 richieste

(ANSA) - CAGLIARI, 3 AGO - L'Agenzia regionale Laore Sardegna ha pubblicato la graduatoria provvisoria sul secondo bando "Terra ai giovani": 240 le richieste, il doppio rispetto alla prima edizione del 2016 quando le domande furono 128. Con il progetto, la Regione ha messo a disposizione di agricoltori e allevatori sardi under 41 anni circa 650ettari di proprietà incolte o non utilizzate dall'amministrazione: 15 diversi lotti, localizzati in 13 Comuni saranno concessi in affitto agevolato per 15 anni, eventualmente rinnovabili una sola volta.

I territori interessati dal bando si trovano ad Alghero, Arborea, Arbus, Gonnosfanadiga, Luras, Marrubiu, Palmas Arborea, San Basilio, San Vito, Serramanna, Siliqua e Villasor. Fra le proprietà messe a bando anche due ex siti militari, a Siliqua e Villasor. Le eventuali osservazioni sulla graduatoria dovranno essere presentate entro il prossimo 10 settembre 2018.

"Se tutto dovesse procedere come da calendario - spiega l'assessore dell'Agricoltura, Pier Luigi Caria - entro la prima metà di ottobre si potrebbero già firmare i contratti con i nuovi assegnatari e fare quindi un bilancio sulle attività messe in campo dai vincitori del primo bando. Chiusa questa fase - conclude - ci metteremo subito al lavoro per lanciare, all'inizio del prossimo anno, un terzo bando su un progetto tanto ben riuscito e accolto dal mondo delle campagne".(ANSA).