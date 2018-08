Spanu a mondiali di basket in carrozzina

Anche un sardo ai mondiali di basket in carrozzina in programma a partire dal 16 agosto ad Amburgo: è Claudio Spanu, 30 anni, capitano della Dinamo Lab Banco di Sardegna. La sua carriera è iniziata nel 2005 con l'Anmic Sassari - diverse stagioni disputate nella massima serie - con la vittoria di una supercoppa italiana e un secondo posto in EuroLega 2. Poi il passaggio alla Dinamo Lab Banco di Sardegna: con la maglia biancoblù ha conquistato la promozione in serie A. La prossima stagione la formazione, costola della Dinamo Sassari, tornerà nella massima ribalta nazionale dopo un anno nella serie cadetta.

Spanu è stato tra i protagonisti della scalata. La maglia azzurra non è una novità per l'atleta isolano che nel 2007 ha disputato i campionati europei con la rappresentativa Under 22 in Turchia. Quindi nel 2017 il debutto con la nazionale maggiore, con la partecipazione al campionato europeo di Tenerife: un settimo posto che ha consentito di strappare il pass per il mondiale che si disputerà dal 16 al 26 agosto ad Amburgo. Prima ci saranno le partite di preparazione contro Argentina e Canada, poi il campionato iridato in Germania.

Parole di apprezzamento all'atleta sardo arrivano dal vicepresidente del Consiglio regionale Antonello Peru (Fi). "La passione, la voglia di crescere e coinvolgere i giovani del territorio nel basket in carrozzina - sottolinea l'esponente degli azzurri - rende Claudio una persona speciale. La chiamata in nazionale rappresenta un traguardo importante. Auspichiamo che possa essere anche l'inizio di una lunga carriera tra le fila dei migliori giocatori italiani. Il sogno? Speriamo possa tornare in Sardegna con la Coppa del Mondo". Intanto, al rientro della spedizione azzurra in terra tedesca è stato già fissato un appuntamento nell'Aula di via Roma per un riconoscimento all'unico giocatore isolano ai mondiali di basket.