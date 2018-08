Pneumatici in fiamme a Villacidro

Ha creato non poca preoccupazione l'incendio divampato durante la notte a Villacidro in cui sono andati in fumo centinaia di pneumatici abbandonati in un terreno e quattro autovetture. A causa del rogo si è alzata in zona, al chilometro 28 della Statale 196, una fitta coltre di fumo nero. Sul posto sono intervenuti tre automezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Cagliari e Sanluri, arrivata anche autopompa e carro schiuma.

Nel giro di un paio d'ore i pompieri sono riusciTI a domare il rogo. I carabinieri della Compagnia di Villacidro hanno avviato le indagini per accertare le cause, anche se l'ipotesi dolosa sembra essere quella più avvalorata. Da quanto si apprende l'area era utilizzata in passato da una officina-gommista, ora chiusa. Qualche hanno fa era stata sequestrata proprio a causa dei rifiuti abbandonati in zona.