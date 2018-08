Alghero, nuovo infopoint Grotte Nettuno

(ANSA) - ALGHERO, 3 AGO - Accoglienza, informazioni, biglietteria. Sono i servizi offerti dal nuovo infopoint entrato in funzione a Capo Caccia e destinato ai turisti che vogliono visitare le Grotte di Nettuno. Lo sportello turistico è stato aperto all'ingresso della Escala del Cabirol, la scalinata di 654 gradini che aggrappandosi alla parete rocciosa a picco sul mare conduce alle famose grotte. La nuova struttura, realizzata completamente in legno, ha una dimensione di circa 100 metri quadrati, ospita l'ufficio informazioni e accoglienza, la biglietteria informatizzata (con palmare e pos), i ripostigli e servizi igienici.

"Siamo felici di poter rendere sempre più fruibile un sito straordinario come quello di Capo Caccia, offrendo servizi di qualità alle migliaia di visitatori che ogni giorno scelgono la Riviera del Corallo e la Grotta di Nettuno", ha commentato l'assessore del Comune di Alghero, Gabriella Esposito, che insieme al sindaco Mario Bruino e ad alcuni consiglieri comunali ha presenziato all'inaugurazione. "È una storica apertura questa dell'infopoint a Capo Caccia - ha sottolineato Massimo Cadeddu, il presidente della Fondazione Alghero che gestisce il sito - L'obiettivo è quello di valorizzare e promuovere sempre più ciò che di unico la città possiede, il suo territorio".

(ANSA).