Urbanistica, stop a deroga grandi opere

L'articolo 43 sui progetti ecosostenibili di grande interesse sociale ed economico in deroga al piano paesaggistico regionale non farà parte della legge urbanistica che approderà a settembre nell'Aula del Consiglio regionale. Per lo stralcio definitivo della norma dal disegno di legge Erriu, "Governo del territorio", si è espressa la commissione Urbanistica con il voto della maggioranza mentre l'opposizione ha votato contro.

Si è astenuto invece il consigliere dell'Upc, Pier Franco Zanchetta, mentre alla votazione non ha partecipato il consigliere del Pd, Giuseppe Meloni, che già nella precedente seduta aveva chiesto un ulteriore approfondimento sulla norma. In ogni caso, la maggioranza aveva già deciso di stralciare l'articolo anche dietro sollecitazione degli ambientalisti.

I lavori del parlamentino presieduto da Antonio Solinas (Pd) riprenderanno martedì prossimo con la votazione dell'articolo sulla procedura per agevolare l'ìapprovazione dei piani urbanistici comunali. Poi proseguiranno nei giorni seguenti sino a completare la votazione dei 90 articoli del testo.