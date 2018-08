Cagliari battuto dal Fenerbahçe 2-1

(ANSA) - CAGLIARI, 2 AGO - Cagliari sconfitto per 2-1 a Istanbul ieri notte dal Fenerbahçe dell'ex Isla nella prima delle due amichevoli precampionato programmate in Turchia. Una sconfitta comunque indolore considerando anche il gap di preparazione con la squadra turca già molto avanti con la preparazione visto che dovrà presto affrontare i preliminari di Champions. Maran, per la prima sfida importante della sua gestione, ha schierato la squadra con un 4-3-1-2, con Ionita alle spalle di Pavoletti e Farias. Qualche problema fisico nel primo tempo per il bomber ex Napoli sostituito da Han. Dopo un tempo di perfetto equilibrio il Fenerbahce passa in vantaggio al 51' su un cross dalla destra e corta respinta di testa di Faragò sui piedi di Potuk: facile il tocco al volo nell'angolo. Al 57' il raddoppio ancora con Potuk. A dimezzare lo svantaggio ci pensa Sau al 65' bravo a involarsi verso la porta avversaria su assist di Cigarini e a battere Volkan. Prossimo appuntamento sabato, all'Ataturk Stadium di Istanbul, contro il Trabzonspor.