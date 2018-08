Air Italy: Maintenance resta a Olbia

"Meridiana Maintenance non abbandona Olbia". Il segretario regionale della Filt Cgil, Arnaldo Boeddu, vede il bicchiere mezzo pieno dopo la doccia fredda di martedì con l'azienda che ha confermato i 51 trasferimenti a Malpensa per il personale Air Italy del settore operativo.

La conferma della permanenza a Olbia della società che gestisce le manutenzioni della compagnia aerea da cui è nata Air Italy è arrivata dal faccia a faccia con i vertici. Il primo incontro con il nuovo manager Mark Robin Boraman. "La società conferma di voler continuare a investire in questo settore a Olbia così come a Malpensa", riferisce Boeddu.

La situazione complessiva dei dipendenti di Meridiana Maintenance sarà però analizzata nei prossimi giorni perché per ora è decisamente più delicata la condizione dei colleghi di Air Italy che si sono riuniti in assemblea questo pomeriggio a Olbia.

"Purtroppo è confermato il trasferimento dei 25 tecnici che da ieri sono di stanza nell'aeroporto milanese - afferma il segretario della Filt Cgil - ma è stato detto che anche gli altri 15 tecnici pronti al reintegro sono destinati alla sede lombarda".

"Vigileremo perché un settore importantissimo come la manutenzione e il check degli aeromobili, da sempre un fiore all'occhiello della compagnia, non vada via da Olbia ma si sviluppi in sintonia e in simbiosi con Malpensa - precisa ancora Arnaldo Boeddu - non ci dovranno essere sperequazioni in questo settore tra la Lombardia e la Sardegna".