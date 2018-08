M5S: 4 candidati a presidenza Regione

La Sardegna è una delle quattro regioni dove si è votato per le regionarie del Movimento Cinquestelle. Secondo quanto emerge dalle prime indiscrezioni, nell'Isola i candidati alla presidenza della Regione sono quattro: a parte la presenza scontata dell'ex sindaco di Assemini e coordinatore regionale del Movimento, Mario Puddu, nella lista ci sono un docente universitario, Luca Piras, una dirigente dell'assessorato al Lavoro, Marina Rita Monagheddu, e una dipendente dell'Aspal, Anna Sulis.

Gli iscritti sono chiamati a scegliere i candidati per le elezioni regionali in programma nel febbraio 2019. Per gli aspiranti consiglieri avranno a disposizione tre preferenze, solo una per il candidato presidente. Come di consueto le primarie grilline si celebrano sulla piattaforma Rousseau. Ogni iscritto potrà vedere solo i candidati della provincia di appartenenza e, cliccando sul nome, sarà possibile visualizzarne il profilo.

300 CANDIDATI PER 59 POSTI IN CONSIGLIO REGIONALE - In più di trecento per 59 posti. Alle 19 si sono concluse sulla piattaforma Rousseau le operazioni di voto per esprimere i candidati del Movimento 5 stelle che correranno alle elezioni regionali del febbraio 2019.

Solo nel collegio di Cagliari si sono presentati 134 potenziali consiglieri regionali, 63 in quello di Sassari. Tra i 134 non compare il nome di Roberto Cotti, l'ex senatore che lo staff grillino aveva escluso alle precedenti parlamentarie. Stavolta Cotti avrebbe deciso di non presentarsi. Dai candidati di Cagliari dovranno uscire 20 nomi, 12 a Sassari, 6 a Nuoro, Oristano e in Gallura, 4 nel Sulcis e 2 in Ogliastra. I risultati delle primarie si conosceranno tra una, massimo due settimane.