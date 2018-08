In auto con kit da ninja metropolitano

(ANSA) - CAGLIARI, 1 AGO - Nell'auto nascondeva un kit da ninja metropolitano: una giacca mimetica e un giubbotto da combattimento, entrambi ancora con i marchi dell'Esercito, un elmetto, un fucile mitragliatore ad aria compressa modificato, ma soprattutto un nunchaku, la tradizionale arma dotata di bastoni usata da Bruce Lee. Poi quattro pugnali da combattimento con lame ricurve; due Katane e una spada, sempre orientale, ma dalla lama più corta. Un 33enne di Assemini, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari per possesso ingiustificato di oggetti per offendere. Tutte le armi sono state sequestrate.

Il 33enne è stato bloccato alle 4 mentre girovagava nel quartiere Sant'Elia. I carabinieri lo hanno fermato per un normale controllo e, perquisendo la vettura, hanno trovato tutto il materiale. L'uomo non ha fornito alcuna spiegazione su cosa dovesse fare con spade e indumenti mimetici. Denunciata anche la proprietaria dell'auto, una 41enne di Sant'Elia.

I carabinieri hanno avviato le indagini nel tentativo di stabilire se il giovane stesse preparando qualche azione criminale.(ANSA).