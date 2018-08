Freedom Flotilla attaccati da Israele

La nave Al Awda della missione Freedom Flotilla con destinazione Gaza per dare un aiuto e medicinali agli abitanti della striscia, è stata "attaccata violentemente dalle forze di occupazione israeliane mentre si trovava in acque internazionali". Lo denuncia, in una nota, la Freedom Flotilla Coalition che fornisce la sua versione dei fatti accaduti domenica 29 luglio affermando che "la dichiarazione rilasciata dalle autorità israeliane che la nave è stata abbordata senza incidenti è falsa".

Secondo gli attivisti, "uomini armati e mascherati sono saliti a bordo dell'imbarcazione e hanno aggredito diversi partecipanti disarmati picchiandoli con taser". Inoltre viene denunciato che 18 persone dell'equipaggio della Freedom Flotilla sono trattenute nella prigione di Givon, in Israele, e due di loro hanno iniziato lo sciopero della fame.

Per solidarizzare con gli attivisti arrestati, venerdì 3 agosto a Cagliari, una delle tappe del viaggio di avvicinamento a Gaza, è previsto un presidio in piazza. Si chiede "ai governi nazionali di tutti coloro che sono stati sottoposti alle violazioni del diritto internazionale a intervenire e a chiedere il rilascio immediato e incondizionato" della nave, battente bandiera norvegese, di tutto ciò che vi era a bordo, incluso gli aiuti medici, e dell'equipaggio". Gli attivisti temono che episodi simili possano coinvolgere anche lo yacht "Freedom", un'altra imbarcazione della flottiglia che si sta dirigendo a Gaza.