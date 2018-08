Asl unica non rinnoverà convenzione Aias

Il contratto che lega l'Azienda per la tutela della salute e l'Aias Sardegna è sciolto. E' scaduto, infatti, il termine ultimo di trenta giorni concesso all'associazione per provvedere al pagamento integrale degli stipendi arretrati e "ad oggi i lavoratori non hanno ricevuto l'integrale corresponsione delle loro spettanze", scrive l'Ats in una comunicazione all'azienda.

Doccia fredda per i lavoratori in presidio davanti alla sede dell'Ats a Cagliari: la convenzione scaduta il 31 luglio non verrà rinnovata. "La persistenza dell'inadempimento rende l'Aias non idonea ad essere controparte contrattuale dell'Ats - spiega l'azienda per la tutela della salute - e quindi la richiesta di proroga non può essere accolta". E aggiunge: "nell'esclusivo interesse pubblico Aias dovrà continuare a erogare le prestazioni sino al 31 dicembre 2018". Ats afferma di essere "completamente adempiente nei termini del contratto" e che il mancato pagamento degli stipendi "è ingiustificabile". La violazione dell'obbligo di pagamento degli stipendi, "se non puntualmente eliminata, legittima l'Ats a risolvere il contratto con gli erogatori privati".

I sindacati autonomi (Css, Ugl, Fials, Confintesa, Comitato spontaneo dipendenti Aias) chiedono "il rispetto degli impegni assunti dall'assessore alla Sanità, Luigi Arru, e dal dg Ats Fulvio Moirano il 19 luglio scorso". E cioè: "pagamenti delle quote sociali dovute dai Comuni e pagamento delle quote relative a prestazioni già effettuate dai lavoratori e dovute dall'Ats che sbloccherebbero, di fatto, il pagamento degli stipendi di tutti i dipendenti Aias senza retribuzione da nove mesi".