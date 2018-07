Aeroporto Cagliari punta ai 5 milioni

Cinque milioni di passeggeri per il 2019. È l'obiettivo fissato dalla Sogaer per l'aeroporto di Cagliari dopo il record di 4 milioni battuto nel 2017.

"Per quest'anno - ha detto l'amministratore delegato Alberto Scanu - registriamo una crescita del 5%. Un dato molto importante è l'aumento di passeggeri stranieri: siamo al più 20%. Questo ci deve far bene sperare. Per la stagione invernale abbiamo prospettive interessanti: Ryanair nel 2018 ad esempio ha più voli d'inverno che d'estate. È un segnale molto importante per la destagionalizzazione. Nel 2019 puntiamo a 5 milioni di passeggeri. E' il limite superato il quale si entra tra i grandi aeroporti: speriamo di arrivare a questo traguardo".

Alitalia? "Abbiamo un ottimo rapporto soprattutto sulla continuità territoriale: risponde sempre e pienamente alle esigenze sollevate da Sogaer".