A Nora Jazz l'11/8 c'è Andrea Motis

Canta come Norah Jones e suona la tromba come Chet Baker. Così la critica internazionale osanna la giovanissima Andrea Motis, attesa l'11 agosto sul palco del Festival Nora Jazz, a Pula e per la prima volta in Sardegna.

La trombettista, cantante e compositrice originaria di Barcellona, è una delle quattro ospiti al Teatro Romano di Pula di "Women in Jazz". A inaugurare la manifestazione, che anche quest'anno celebra le grandi voci femminili del jazz mondiale, sarà l'1 agosto l'inglese Liane Carrol, pluripremiata cantante, pianista e compositrice. Una raffica di musica che vedrà altre due artiste per la prima volta nell'Isola: l'americana Lizz Wright, cantante e compositrice che fonde e sintetizza la musica r&b, jazz, folk, blues e gospel - in scena il 3 agosto - e la danese Sinne Eeg, tra le più autorevoli protagoniste del jazz scandinavo, che salirà sul palco l'8 agosto insieme al progetto inedito del sassofono di Emanuele Cisi.

Non solo musica ma anche aperitivi letterari, piatti gourmet e visite guidate nel menù della nona edizione del festival internazionale Nora Jazz. In programma anche tre concerti gratuiti, aperti al pubblico (il 4, 5 e 13 agosto) in piazza del Popolo a Pula per una festa d'estate sotto le stelle assieme alla street band dei Girlesque, i Bad Blues Quartet e l'americana Joanna Teters, altra grande ugola d'ora in arrivo in esclusiva per Nora Jazz. E da quest'anno, per tutte le attività collaterali, visite ai siti, gite nella laguna, il festival si avvale della collaborazione del Touring Club Italiano-Sardegna.

Direttore artistico della manifestazione è Lello Giua. Prima dei concerti, nella spettacolare terrazza davanti al mare, sarà possibile sorseggiare un drink e gustare i piatti d'autore di Alberto Sanna e Alberto Jacoboni, due giovani chef tra più talentuosi della Sardegna. Tra gli ospiti degli Aperitivi Letterari, sono attesi Angela Latini e Martina Matteoli, Andrea Garau, Francesco Abate, Ada Lai.