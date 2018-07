Incendio in cortile ex scuola a Cagliari

Incendio durante la notte nel cortile esterno dell'ex scuola di via Sebariu a Cagliari, utilizzata ultimamente come rifugio per senzatetto. In fiamme rifiuti, un grosso albero, due auto e un cassonetto.

L'allarme è scattato poco prima delle 3. Sul posto sono arrivati tre automezzi dei vigili del fuoco. Le persone che si trovavano all'interno sono state subito allontanate, visto che lo stabile si era già riempito di fumo. I pompieri hanno lavorato oltre un'ora e mezza per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area.

Sono in corso le indagini per stabilire le cause del rogo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia.