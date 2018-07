Sigilli a discarica abusiva a Tortolì

Una discarica abusiva grande 5.800 metri quadrati del valore di 1,5 milioni di euro è stata sequestrata dai carabinieri della Compagnia di Lanusei e dai colleghi del Nucleo operativo ecologico a Tortolì. Tre persone sono state denunciate.

I militari hanno effettuato un controllo nell'area privata, nella quale si trova anche un capannone industriale grande 2.400 metri quadri. Sul terreno e all'interno della struttura i tre denunciati, secondo quanto accertato dai militari, avevano avviato un'attività di gestione non autorizzata di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non, realizzando una discarica non autorizzata.

L'intera area è stata sottoposta a sequestro ed il valore ammonta a circa 1,5 milioni di euro. I militari hanno anche richiesto al sindaco di Tortolì l'emissione di una ordinanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, mirata alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.