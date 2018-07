Nani e Teresa De Sio chiudono Cuncambias

Ultime due giornate a San Sperate per la quindicesima edizione di Cuncambias, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate culturale isolana. Dopo le prime tre giornate che hanno visto protagonisti Francesco Abate, Cristina Caboni, Bachisio Bandinu, Andrea Melis, Piero Marras e il Coro polifonico laconese, Altamira Studio Teater, Teatro Atlante, Giorgio e Dino Pinna, Mario Faticoni, Leonardo Gallato e Chiara Effe oggi, sabato 28, e domenica 29 luglio il festival di cultura popolare organizzato da Antas Teatro continua a riflettere sul tema "È tutta un'altra storia - Millant'anni ai confini della normalità".

Oggi a San Sperate uno dei più importanti attori e registri teatrali italiani: Paolo Nani, che alle 22 in piazza San Giovanni porterà in scena "La lettera". Domenica ultima giornata con le rime migranti per ragazzi di Mamadou Mbengue e Bruno Tognolini e il concorso letterario 'Anselmo Spiga'. A chiudere l'incontro tra parole e musica con la cantautrice e scrittrice napoletana Teresa De Sio.