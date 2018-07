Derulo, tour Ue al via dalla C.Smeralda

Con il grande concerto di Jason Derulo organizzato all'hotel Cala di Volpe, in Costa Smeralda, si apre domani 29 luglio apre il tour europeo dell'artista. La star dell'R&B si esibirà in esclusiva assoluta, nel palco a bordo piscina dell'albergo gestito da Marriott International per conto di Qatar Holding insieme agli altri tre hotel in Costa Smeralda: il Cervo, il Romazzino e il Pitrizza.

Jason Derulo, cantautore e ballerino statunitense, recordman nelle vendite di singoli e album in tutto il mondo, è già arrivato in Costa Smeralda, ospite d'eccezione dell'hotel Romazzino dove sta trascorrendo alcuni giorni di relax prima dell'esibizione che darà il via ufficiale al tour in Europa.

Derulo è un ragazzo prodigio della musica black: già a 16 anni scriveva canzoni per superstar quali Pitbull, Cassie e Keyshia Cole. Nel 2011 ha debuttato con un album omonimo che lo ha lanciato nel firmamento della musica internazionale e da allora ha venduto oltre 50 milioni di copie nel mondo. Nella sua carriera ha collaborato con musicisti e cantanti di fama mondiale. Sul palco porterà i suoi più grandi successi tra cui il singolo "Colors", pubblicato nel 2018 e scelto come brano ufficiale del recentissimo campionato mondiale di calcio.

In occasione delle serate di gala, davanti alla piscina con passerella sull'acqua, verrà proposto un buffet firmato dall'executive chef Maurizio Locatelli e dal pastry chef Manuel Arcadu. Il 13 agosto si terrà il secondo grande evento internazionale con il concerto, anch'esso in esclusiva, degli One Republic.