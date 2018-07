Cani, nuovo segretario Pd Sardegna

L'assemblea regionale del Pd ha eletto l'ex deputato Emanuele Cani segretario del partito in sardegna. Novanta voti a suo favore suo favore, due schede bianche e nove non attribuiti. Subito dopo l'elezione Laura Pulga, dell'area di renato Soru che avrebbe voluto andare subito a congresso, ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza dell'assemblea. Ma Cani le ha chiesto di restare in carica perché "in questo momento le dimissioni non servono, ma serve dare una mano".

"Nelle prossime 48 ore mi impegno a chiamare tutti quelli che oggi non hanno partecipato alla votazione". Sono le prime parole pronunciate da Cani - Arriviamo al termine di un percorso difficile, niente, comunque, rispetto a ciò che dobbiamo fare in futuro". Nei prossimi giorni, ha annunciato, "convocherò la direzione politica e mentre costituirò la segreteria in qualche giorno, cercherò di sentire tutti i rappresentanti del partito, del mondo del lavoro e i sindacati, per una ricognizione a 360 gradi prima di andare in ferie".

Vi chiedo - ha concluso rivolgendosi alla platea - ancora la disponibilità per svolgere questi adempimenti in questi due giorni, proprio per dimostrare che nel Pd è cambiato qualcosa e che da oggi tutta la comunità dem è di nuovo in pista".