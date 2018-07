Rubano fili elettrici, quattro arresti

(ANSA) - IGLESIAS, 27 LUG - Sono stati bloccati poco dopo aver staccato e rubato tutti i cavi in rame del sistema di cablaggio elettrico di un supermercato ormai chiuso. Arrestati per furto e danneggiamento Mihàilà Ionut, 28 anni, cittadino romeno residente a Capoterra e i connazionali Duroi Marian, 32 anni e Paraluta Constantin Gheorghe, 37 anni entrambi di Cagliari e infine Ben Yahia Habib, 57 anni, tunisino residente ad Assemini.

I quattro sono stati sorpresi dagli agenti della squadra volante del Commissariato di Iglesias mentre rubavano i fili elettrici dall'ex supermercato Sigma di via Argentaria a Iglesias. Avevano posizionato un furgone, di proprietà del tunisino, vicino a una porta antipanico e avevano già accumulato e diviso in varie matasse 400 chili di fili elettrici, pronti per essere caricati sul mezzo.

I poliziotti hanno visto il furgone e si sono avvicinati. I quattro hanno tentato di allontanarsi a piedi ma sono stati bloccati. Recuperati i fili elettrici rubati e tutto l'occorrente per tagliarli.