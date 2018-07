Maxi incidente a Quartu, morto un 16enne

È morto William Corona, uno dei due sedicenni rimasti gravemente feriti nell'incidente stradale avvenuto ieri mattina all'incrocio tra via Marconi e la Statale 554 a Quartu Sant'Elena. Il ragazzo era stato ricoverato al Policlinico di Monserrato in condizioni disperate. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, ma non c'è stato nulla da fare. Ieri sera alle 21.30 è stata dichiarata la morte cerebrale. Gli organi non sono stati prelevati.

Moltissimi amici che ieri si trovavano al Policlinico, appresa la notizia, hanno salutato il 16enne con un lungo applauso. Ancora in gravi condizioni il coetaneo rimasto ferito. È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu, la prognosi è riservata.

I due, mercoledì mattina,viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che era stata sottratta ai genitori. Hanno percorso via Marconi e mentre attraversavano l'incrocio con la Statale 554, la vettura si è scontrata con un taxi Mercedes che è poi carambolato su altri tre veicoli fermi al semaforo nella corsia opposta. Sul posto sono intervenuti subito i medici del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Sette le persone trasportate in ospedale, tra queste i due ragazzini in condizioni gravissime. Purtroppo in serata, dopo gli accertamenti di legge, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale di William Corona.