La musica popolare in tour in sei Comuni

Partirà da Tonara, domenica 29 luglio, la prima tappa de "L'Isola della musica", festival diffuso di musica popolare, ideato e organizzato dal Teatro Actores Alidos. Sul palcoscenico, per questo primo appuntamento, si esibiranno l'Orchestra popolare sarda, il Coro polifonico femminile di Tonara, Raffaello Simeoni Trio e New Karalis.

I dettagli dell'evento sono stati illustrati dal regista e fondatore della compagnia, Gianfranco Angei. Il Festival si terrà fino al 21 dicembre e coinvolgerà sei comuni. Tra luglio e dicembre prossimo si esibiranno 24 gruppi, per un totale di oltre 150 musicisti. Dopo Tonara, seguiranno le tappe del 19 agosto a Pula, del 28 agosto a Pau, dell'11 novembre a Tempio, del 24 novembre a Quartu Sant'Elena e, infine, del 21 dicembre a Cagliari.

Tra gli artisti di spicco ci saranno, solo per citarne alcuni, i Tenores di Bitti, Beppe Dettori (voce dei Tazenda dal novembre 2006 al dicembre 2012), gli Actores Alidos, il gruppo dei Cordas e Cannas e gli eclettici Sikitikis.

Il progetto, curato dagli stessi Actores Alidos, è risultato vincitore del bando del ministero per i Beni e le Attività culturali per la "Salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale", del 2018. "L'Isola della musica - ha spiegato Angei - è un festival musicale policentrico, diffuso nel territorio isolano, che coinvolge sei comuni della Sardegna con l'obiettivo di promuovere, valorizzare e diffondere le molteplici espressioni della musica popolare, accomunate non da esigenze commerciali ma dall'impegno, da necessità espressive, dal bisogno di comunicazione. Lo spirito del Festival è quello di mettere a confronto le varie sonorità strumentali e vocali, che sappiano trovare anche uno sviluppo musicale personale e innovativo per creare emozioni, stimoli intellettuali e creativi, avvenimenti artistici".

Il progetto è finalizzato a mettere in luce alcuni dei talenti del territorio sardo e nazionale, creando eventi con l'intento di coinvolgere un pubblico vasto ed eterogeneo. Tra gli eventi legati al festival 'L'Isola della musica', rientrano anche iniziative collaterali, come laboratori, workshop, masterclass, incontri, mostre e proiezioni di video etnomusicali.