Antifascisti in piazza contro sfratti

(ANSA) - CAGLIARI, 27 LUG - Antifascisti in piazza a Cagliari "contro la repressione avvenuta nell'ultimo periodo in città".

Una cinquantina di pacifisti hanno organizzato una "serata benefit" in piazza Garibaldi con cibo, bevande e materiale informativo. Tra gli striscioni, è significativo quello di "solidarietà a Giova, Passa e Ghespe, accusati di tentato omicidio per l'attacco contro la libreria di Casapound "Il Bargello", avvenuto a Firenze nella notte di Capodanno 2017".

Il benefit si sarebbe dovuto tenere in viale Fra Ignazio, "ma è stato annullato - sostengono gli antifascisti - perché riteniamo molto più significativo rispondere alla mossa della Questura di Cagliari scendendo in strada. Altra ragione della manifestazione: "La quantità di sfratti per chi occupa le abitazioni e contro le denunce della polizia a nei confronti dei militanti per l'opposizione agli sfratti".

"Il neo ministro dell'Interno Salvini - concludono i manifestanti - sulla scia del predecessore Minniti, appellandosi alla retorica della legalità e del decoro fa della repressione poliziesca il suo migliore alleato".(ANSA).