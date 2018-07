A Sassari arriva il lungo Jack Cooley

La Dinamo Banco di Sardegna ha chiuso un accordo che porterà alla corte di coach Vincenzo Esposito il lungo americano Jack Cooley. Elemento di stazza e notevole rimbalzista, è decisamente un cambio di prospettiva rispetto al passato.

Proveniente dall'Illinois, 27 anni, 208 centimetri di altezza per 124 chili di peso, porterà nel team biancoblu tutto il suo volume e l'esperienza maturata, tra le altre, con le canotte di Utah Jazz e Sacramento Kings. Alla sua prima esperienza in Italia, ha debuttato da professionista in Europa con i turchi del Trabzonspor, nel 2013-2014. Nel 2015-2016 passa a Malaga e debutta in Eurolega proprio contro la Dinamo al PalaSerradimigni e nella stagione successiva passa al Ludwigsburg, incrociando ancora il Banco.

Roccioso, solido e concreto, Cooley è un giocatore intenso e aggressivo, un centro specializzato nei rimbalzi, che garantisce un importante contributo sotto le plance grazie alle sue caratteristiche tipiche da "old school", con ottimi movimenti spalle a canestro a cui aggiunge spiccate attitudini difensive, che ne fanno un giocatore completo e utile.