Travolta da un'auto pirata, grave 53enne

(ANSA) - LANUSEI, 24 LUG - È stata travolta da un'auto pirata mentre passeggiava con le sue amiche in centro a Perdasdefogu.

Una donna di 53 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Lanusei. Ha riportato diverse fratture, i medici mantengono riservata la prognosi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri della Compagnia di Jerzu stanno lavorando nel tentativo di rintracciare il conducente dell'auto, che è fuggito senza prestare soccorso. L'episodio è avvenuto questa mattina.

La donna passeggiava con le amiche quando un'auto grigia l'ha travolta. Il conducente non si è fermato per soccorrerla. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno trasportato la ferita all'ospedale di Lanusei e i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Sono state raccolte le testimonianze delle amiche della ferita e di alcuni passanti. I militari hanno anche recuperato i filmati della telecamere della zona che potrebbero aver ripreso tutte le fasi dell'incidente. (ANSA).