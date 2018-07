Orchestra Lirico Cagliari in tournèe

(ANSA) - CAGLIARI, 24 LUG - L'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, diretta da Cristiano Del Monte, va in tournée in alcuni centri della Sardegna. Da Cagliari si trasferisce man mano a Pula per l'inaugurazione del Teatro comunale Maria Carta, coi suoi 480 posti, poi a Dolianova, Barumini e Tortolì. Sette date per portare la musica classica in luoghi identitari e di grande fascino. Le note di due celebri sinfonie di Beethoven a cui è dedicato l'intero programma del tour risuoneranno giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 luglio, alle 21, all'Arena Giusy Devinu del Parco della Musica di Cagliari, l'area adiacente al foyer di platea del Lirico. Saranno proposte la Sesta, detta la Pastorale, e la Settima.

La seconda tappa a Pula coincide con una data importante: il 30 luglio, sempre alle 21, il Comune guidato da Carla Medau inaugura il Teatro intitolato a Maria Carta, con il concerto del Lirico. Il giorno successivo sarà il sagrato della Cattedrale di San Pantaleo, a Dolianova, ad accogliere, stesso orario, l'orchestra diretta da Del Monte. Si prosegue l'1 agosto nell'area archeologica di "Su Nuraxi" a Barumini, patrimonio dell'Unesco. Il tour si conclude venerdì 3 agosto, alle 21.30, all'anfiteatro Caritas di Tortolì. Il concerto che vede protagonista il complesso musicale cagliaritano diretto dal maestro ligure, è l'ultimo dell'attività musicale estiva del Lirico di Cagliari che ha fatto registrare il gran pienone.(ANSA).