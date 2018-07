Incendi: ancora allerta in Sardegna

Ancora una giornata di allerta, mercoledì 25, per alto rischio di incendi in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino: mezza Isola sarà 'sorvegliata' speciale, con il codice arancio (alta pericolosità) che interesserà virtualmente il percorso della statale 131 da nord a sud: da La Maddalena, passando per Olbia e San Teodoro, quindi il centro nord con Ozieri e Nuoro, e via via Oristano, Medio Campidano e Cagliaritano. Nel resto della regione l'allerta è gialla (media pericolosità).

La macchina antincendio è entrata in funzione già due volte, prima a La Maddalena per un rogo in un'abitazione in costruzione, poi a Bari Sardo. In azione in entrambi i casi due elicotteri delle flotta regionale. Nel Cagliaritano, invece, un vasto incendio si è sviluppato alla periferia del centro abitato di Elmas. Le fiamme spinte dal forte vento di maestrale, dopo aver divorato la vegetazione, hanno raggiunto anche uno stabile abbandonato. Sul posto stanno intervenendo tre automezzi dei vigili del fuoco, i volontari e il Corpo forestale.

PAURA A LA MADDALENA - Non ci sono feriti né intossicati nell'incendio divampato in via Ammiraglio Mirabella, località Moneta, a La Maddalena. Il rogo è partito da alcune case in costruzione, disabitate, e ha rischiato di raggiungere altri palazzi. Per questo la Protezione civile ha disposto l'intervento di tre elicotteri e di tre squadre a terra dei vigili del fuoco, oltre agli uomini del corpo forestale, dei barracelli e ad alcuni volontari.

In questi giorni in cui il centro abitato dell'isola-parco è densamente popolato dai turisti, il principio di incendio è stato gestito in modo tale da evitare qualsiasi intralcio alla vivibilità di La Maddalena. L'intervento si è concluso da pochi minuti e tutto è tornato alla normalità. Proseguono le indagini per cercare di capire quale sia stata l'origine delle fiamme.