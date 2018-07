Finisce con la mano nel tritacarne

È finito con la mano nel tritacarne nella macelleria in cui stava lavorando, a Santadi. Un giovane di 22 anni è stato ricoverato all'ospedale Marino di Cagliari con gravi ferite all'arto e all'avambraccio. L'incidente si è verificato questa mattina per cause ancora da accertare. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i medici del 118, che hanno poi richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Il macellaio è stato trasportato in ospedale con ancora la mano incastrata nel macchinario. I vigili del fuoco sono stati incaricati di smontare o rompere il tritacarne per consentire ai chirurghi di operare il giovane, cercando di salvargli l'arto e l'avambraccio.