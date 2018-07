Si schianta in auto e muore ad Arzachena

Sangue sulle strade del nord Sardegna. Due persone sono morte in due distinti incidenti stradali avvenuti ad Arzachena e sulla ex 131 vicino a Sassari.

La vittima del primo incidente, è un 41enne di Arzachena, Pietro Sanna, che poco dopo la mezzanotte alla guida della sua Golf, stava percorrendo via Artigianato, nella zona industriale di Arzachena, quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro alcuni vasconi in cemento. L'uomo è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Porto Cervo e di Arzachena e un'ambulanza del 118. I pompieri hanno estratto l'automobilista dal mezzo ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente per risalire alle cause dello scontro, alla base del quale potrebbe esserci la forte velocità a cui Sanna stava viaggiando.

Questa mattina, invece, un ciclista è stato travolto e ucciso da un'auto sul tratto di strada dell'ex 131, nell'incrocio a raso per Sorso e per Bancali. La vittima si chiamava Tonino Sanna, di 75 anni. Non aveva documenti con sè ed è stato riconosciuto dal fratello sul posto. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano a bordo di una bicicletta stava tagliando l'incrocio proveniente dalla strada provinciale 56 da Sorso verso Bancali, quando è stato colpito da una Bmw station wagon che procedeva sulla 131 in direzione di Porto Torres. Il conducente dell'auto si è immediatamente fermato per prestargli soccorso, ma l'anziano è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia stradale di Sassari che stanno eseguendo i rilievi e sentendo i testimoni per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire le eventuali responsabilità.