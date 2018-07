M5s: Mura assenteista? Scoppia polemica

Infuria la polemica tra i deputati Ugo Cappellacci di Forza Italia e Andrea Mura del Movimento 5 stelle, entrambi cagliaritani ed eletti in Sardegna. Il primo accusa il velista di fama internazionale di assenteismo alla Camera, ma lui si difende: ""L'attività politica non si svolge solo in Parlamento, si può svolgere anche su una barca. Io l'ho detto fin dall'inizio, anche in campagna elettorale, che il mio ruolo più che quello di parlamentare sarebbe stato quello di testimonial a difesa degli oceani", ha spiegato Mura in un'intervista a La Nuova Sardegna dopo che Cappellacci lo aveva attaccato sui social, pubblicando le percentuali di assenza alle sedute della Camera dall'inizio della legislatura, il 96%.

Mura ha precisato di andare alla Camera "una volta alla settimana, per la commissione Trasporti. Capisco l'incredulità, ma io l'ho detto fin dall'inizio al Movimento che non volevo fare il parlamentare ma il testimonial per salvare gli oceani dalla plastica". Mura a novembre sarà impegnato nella 'Rotta del rum', una regata in solitario dalla Francia ai Caraibi. "Userò la mia imbarcazione davanti a due milioni e mezzo di spettatori e a 90 milioni di telecamere per trasmettere un messaggio fondamentale: salvate gli oceani dalle microplastiche. Per la prima volta uno sportivo ancora in attività sarà testimonial della Camera dei deputati su un tema che interessa tutti".

Ma Cappellacci insiste e ne chiede le dimissioni: "E' il testimonial della casta a 5 stelle. Si dimetta e vada a fare la spalla agli spettacoli di Beppe Grillo. Mentre i comuni cittadini per ricevere uno stipendio devono andare a lavoro per Mura la logica per cui lo Stato ti paga e tu devi andare in Parlamento sarebbe un discorso moralista. Il 'Marchese del Grillo' Mura dice che lui ha altro da fare e sta comodamente sulla sua barca. E aggiunge che lui non voleva fare il parlamentare ma il suo ruolo sarebbe quello di testimonial per salvare gli oceani. I famosi oceani - conclude Cappellacci - sardi e italiani? Delle due è l'una: o Mura non capisce quello che dice oppure sa bene quello che fa e allora farebbe meglio a dimettersi e dedicarsi allo spettacolo".