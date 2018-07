Insularità: Cisl,direttrici per successo

(ANSA) - CAGLIARI, 23 LUG - L'inserimento del principio in Costituzione, il confronto europeo per attuare quanto riconosciuto nel Trattato Ue, una nuova responsabilità istituzionale in Sardegna: sono le tre direttrici indicate dal segretario generale della Cisl sarda, Gavino Carta, per affrontare la questione insularità con successo.

"E' indispensabile programmare alcune iniziative unitarie in Sardegna, a Roma e a Bruxelles", ha detto oggi il sindacalista durante i lavori del convegno "La Sardegna e il riconoscimento dei diritti dell'insularità alle pari opportunità" a Cagliari.

Innanzitutto, "occorre elaborare un programma consultando attori socio-economici, che delinei i contorni di un vero e proprio Piano di sviluppo dello spazio insulare comunitario, individuando già a livello delle diverse politiche comunitarie meccanismi di intervento congiunto dei vari programmi".

Poi, continua Carta, "consolidare questo approccio in un piano d'azione che preveda un calendario definito di interventi e meccanismi di monitoraggio dei risultati, di valutazione dei problemi e delle esigenze derivanti dalla condizione di insularità". Infine - ha concluso, "trasformare in azioni permanenti i progetti ed iniziative destinate a compensare il gap dell'insularità". (ANSA).