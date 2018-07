Incendi: nuova allerta in Sardegna

Nuovo allerta della Protezione civile regionale per alto rischio di incendi in Sardegna martedì 24 luglio. Le zone interessate con il codice arancio sono il Cagliaritano e l'Oristanese, il centro dell'isola nella zona compresa tra Macomer e Nuoro e l'area di Sassari-Porto Torres. Nel resto della regione l'allerta è gialla (media pericolosità). Nella giornata di oggi, al momento, la macchina antincendio ha lavorato per lo spegnimento di un rogo scoppiato in Ogliastra, nel comune di Gairo: in azione anche un elicottero della flotta regionale. In fumo sterpaglie e bassi arbusti, nessun danno ad aziende o abitazioni.