Incendi: indagini dopo rogo vedetta Forestas ad Arzana

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale ha avviato le indagini sull'incendio, di presunta origine dolosa, che ha colpito il cantiere forestale di Forestas ad Arzana, danneggiando una struttura in legno utilizzata dal personale dell'agenzia durante la campagna antincendi. Il capanno si trova in un bosco dove lo scorso anno sono bruciati circa trenta ettari. Il personale del Nucleo investigativo dell'Ispettorato di Lanusei è al lavoro per individuare i responsabili.

Non ci sono stati, invece, danni a persone o strutture, salvo una vecchia roulotte adibita a capanno attrezzi, per l'incendio che sempre ieri ha colpito la località San Priamo, in territorio di San Vito. Qui le fiamme hanno percorso un ettaro e mezzo di canneto senza minacciare le abitazioni grazie all'ampia fascia parafuoco di dieci metri completamente sgombra da vegetazione, come previsto dalle prescrizioni regionali antincendio, tra le case e il fronte dell'incendio.