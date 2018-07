Ciclista investito e ucciso sull'ex 131

(ANSA) - SASSARI, 23 LUG - Un ciclista di 75 anni è stato travolto e ucciso da un'auto sul tratto di strada dell'ex 131, nell'incrocio a raso per Sorso e per Bancali. La vittima si chiamava Tonino Sanna, di 75 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano a bordo di una bicicletta stava tagliando l'incrocio proveniente dalla strada provinciale 56 da Sorso verso Bancali, quando è stato colpito da una Bmw station wagon che procedeva sulla 131 in direzione di Porto Torres.

Il conducente dell'auto si è immediatamente fermato per prestargli soccorso, ma l'anziano è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia stradale di Sassari che stanno eseguendo i rilievi e sentendo i testimoni per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire le eventuali responsabilità. (ANSA).