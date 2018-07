Cadono da impalcatura, feriti due operai

Due operai sono stati trasportati con codice rosso in ospedale a seguito della caduta da una impalcatura avvenuta nella tarda mattinata di oggi a Quartu. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Quartu.

I due operai, da quanto si è appreso, stavano lavorando in un capannone in via Lilium: erano su un ponteggio quando, per cause da accertare, sono precipitati al suolo. Subito è scattato l'allarme, con l'arrivo delle ambulanze del 118 e dei militari dell'Arma. I due feriti sono stati trasportati negli ospedali Brotzu e Marino, le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.