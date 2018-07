Arzachena lancia nuova immagine turismo

(ANSA) - ARZACHENA, 19 LUG - Rinnovare l'immagine della "destinazione" Arzachena per utilizzare appieno tutte le potenzialità e la varietà della sua offerta di attrazioni storiche, naturalistiche, paesaggistiche e di intrattenimento. È l'obiettivo con cui il sindaco Roberto Ragnedda, che da febbraio si occupa in prima persona della delega alle Politiche del turismo, ha varato oggi "Arzachena Turismo", un progetto sull'immagine della città e del suo straordinario territorio. Il percorso intrapreso dall'amministrazione introduce una visione più attuale, dinamica e innovativa di turismo. La nuova immagine è rappresentata da un fungo stilizzato, che celebra il simbolo di Arzachena: la roccia monumentale del Fungo.

"C'era necessità di potenziare e dare una nuova immagine, al passo coi tempi - spiega Ragnedda - da oggi sfruttiamo efficacemente i canali della comunicazione moderna e digitale".

"Il progetto - sottolinea - include il rinnovamento del sito web, nuove collaborazioni per lo sviluppo di attività e relazioni pubbliche, il coordinamento e l'integrazione della comunicazione attraverso i social media, la newsletter, la rimodulazione del materiale cartaceo promozionale, incluse le mappe territoriali e dei percorsi naturalistici". Sotto il nuovo logo di Arzachena Turismo e grazie allo staff che ne gestirà l'immagine, "Arzachena ambisce a diventare ancora di più punto di riferimento nel territorio per la promozione della destinazione - conclude Ragnedda - dal centro storico ai borghi di Cannigione, Baia Sardinia e Porto Cervo". Le novità sono già online su www.arzachenaturismo.com. (ANSA).