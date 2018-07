Vela:Azzurra all'inseguimento di Quantum

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Con un secondo e un settimo posto, Azzurra è seconda, alle spalle Quantum, nel Rolex Tp52 World Championship di vela, a Cascais (Portogallo). Solo 2 i punti che separano la barca dello Yacht club Costa Smeralda dalla capolista, terza e quarta nelle prove odierne, vinte rispettivamente da Luna Rossa e Alegre. Oggi si sono disputate due prove a bastone, con vento da nordovest tra i 14 e i 20 nodi. Nella prima Azzurra è partita a destra, lato barca comitato, mentre Luna Rossa ha fatto altrettanto al pin, sulla sinistra. Le due barche sono arrivate appaiate alla boa di bolina, con Luna Rossa che ha saputo approfittare della posizione interna per avvantaggiarsi e vincere. La seconda prova era costituita da un percorso a bastone inusuale: dopo la prima bolina, le barche hanno percorso un lato di poppa lungo il doppio, per poi risalire al traguardo posto a metà percorso di bolina. Quantum ha marcato Azzurra e Alegre ne ha approffittato per partire libero a sinistra, sul pin, e incrociare in controllo sulla flotta.