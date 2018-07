Musica: a Riola Sardo sabato arriva Pelù

Dopo il grande successo dell'anteprima al Girotonno di Carloforte, Piero Pelù arriva a Riola Sardo con il suo Warm Up tour. Sarà il Parco dei Suoni, una location ricca di fascino ad un passo dalla terra delle statue di Mont'e Prama, ad accogliere sabato 21 luglio il tour da solista del frontman dei Litfiba. Col suo live, la voce più rappresentativa del rock italiano dà il la all'estate dei Grandi Eventi di Sardegna Concerti, in collaborazione con Rete Sinis.

Una stagione di spettacoli, dal 21 luglio al 17 settembre, che si snoda tra mostre, seminari, attività collaterali e oltre 20 concerti con i principali protagonisti della musica d'autore italiana. Oltre a Pelù in cartellone ci sono nomi come Cristiano De Andrè (17 agosto) e Alex Britti (7 settembre), per citarne solo due. E sabato sarà una grande festa d'estate. "Energia, energia, nuove idee e voglia di stare sempre con la mia Dea Musica.

Stavolta coi Bandidos ma senza scordare i Litfiba. Ci vediamo in giro ragazzacci!", aveva esordito Pelù in occasione della presentazione della nuova tappa in Sardegna di Warm Up". Con lui sul palco Giacomo Castellano alla chitarra, Luca Martelli alla batteria e a i cori, Ciccio Licausi al basso. Pelù si è detto entusiasta di tornare in Sardegna con Warm Up, titolo che dà il nome alla tournée e che s'ispira a una sua personalissima visione della musica e della vita ("warm up" come riscaldamento, calore, passione ed energia) e che lo vedrà esibirsi per tutta l'estate in diverse piazze italiane.

Al Parco dei Suoni di Riola - in questi ultimi quattro anni sottoposta a continui lavori e migliorie in fatto di servizi e agibilità - il rocker fiorentino proporrà una scaletta composta da trascinanti cover, dai successi dei Litfiba e i suoi brani registrati come solista tra il 1999 e il 2009.