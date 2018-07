Morto anziano, ipotesi malore per caldo

Un uomo di 75 anni è morto questa mattina a Cagliari, mentre camminava in via Binaghi, una traversa di via Peretti, poco distante dall'ospedale Brotzu. L'ipotesi è che il 75enne abbia avuto un malore a causa del caldo. Caduto a terra è stato soccorso da alcuni passanti che hanno poi chiamato il 118. I medici hanno tentato per circa 50 minuti di rianimare il 75enne, ma non c'è stato niente da fare.