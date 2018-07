19enne in rianimazione, è 'giallo'

Diciannovenne di Capoterra ancora in terapia intensiva all'ospedale Brotzu di Cagliari. Ma le condizioni di salute - ha riportato una contusione alla testa - sembrano migliorare: cauto ottimismo dei sanitari sulla sua possibile ripresa. I carabinieri, nel frattempo, sono all'opera per ricostruire la misteriosa vicenda che ha poi portato questa mattina la mamma della vittima a rivolgersi ai militari. L'ipotesi che prende corpo, è che il giovane sia stato spinto nel corso di una lite.

A causare la pericolosa contusione alla testa sarebbe stata una rovinosa caduta per terra. I carabinieri stanno cercando di identificare il ragazzo che, con una spinta, ha fatto sbattere il capo al 19enne di Capoterra. Il giovane, dopo la lite, era anche tornato a casa. Ma le sue condizioni sono peggiorate nel corso delle ore, tanto che i familiari hanno deciso di portarlo in ospedale. Da qui il ricovero in Rianimazione.