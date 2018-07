Scontro tra due auto, 20enne gravissimo

Incidente stradale la scorsa notte in viale Colombo a Cagliari, all'incrocio con la via Caboto: un giovane di Nuoro di 20 anni è ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione al Brotzu.

Tutto è successo poco prima di mezzanotte: una Ford Fiesta guidata da un 21enne di Nuoro si è scontrata violentemente con una BMW guidata da un 57enne di Quartu che transitava nel viale Colombo diretto verso il Poetto. Dopo l'impatto, la BMW ha ruotato su se stessa di 180 gradi mentre la Fiesta è finita contro un palo. Il conducente e un passeggero (un 16enne di Cagliari) della BMW sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale Marino. Anche il conducente della Fiesta è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso: per tutti e tre condizioni non gravi.

Ad avere la peggio il passeggero della Ford, un 20enne di Nuoro. I due veicoli sono stati sequestrati. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi di legge.