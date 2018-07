Ottana: 2,3mln per ammortizzatori

Salvagente sociale per 130 lavoratori della zona industriale di Ottana esclusi dalla mobilità in deroga per gli anni 2016 e 2017. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una proposta di legge del Partito dei sardi (primo firmatario il capogruppo Gianfranco Congiu) che prevede lo stanziamento di 2,3 milioni di euro.

"È un atto di giustizia per tutti quei lavoratori che non avevano avuto la possibilità di beneficiare di alcun ammortizzatore per due anni - commenta Congiu - siamo conseguenti rispetto agli impegni assunti sin dal mese di dicembre scorso, con gli ordini del giorno votati dal Consiglio nel segno della solidarietà con i lavoratori e con le loro famiglie". In questo modo, chiarisce il capogruppo del Pds, "si risolve una situazione drammatica che ha ingiustamente penalizzato esclusivamente lavoratori provenienti da un'area geografica che più di altre fatica nei processi di riconversione e rilancio occupazionale".