Stabili prezzi case vacanze in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 16 LUG - Prezzi stabili delle case al mare in Sardegna: nella seconda parte del 2017 si è registrata una lieve contrazione generale, ad eccezione però della provincia di Cagliari invece in crescita. Sono i numeri forniti dall'Ufficio studi di Tecnocasa. Costi che oscillano anche in relazione ai voli low cost: chi acquista, spesso, lo fa per dare la casa in affitto ai vacanzieri. Emblematica la situazione di Alghero: i dati 2017 risentono della riduzione dei collegamenti a basso costo (ma ora la situazione sta migliorando e sarà interessante vedere come saranno i numeri del 2018) e questo ha comportato un aumento delle transazioni di prima casa realizzate dagli abitanti del posto. Alcuni vendono anche l'attività di B&B che avevano avviato proprio in seguito all'aumento del turismo.

A Castelsardo bene soprattutto "Lu Bagnu". A Villasimius mercato dinamico. La voglia di acquistare la seconda casa è tornata e l'investimento immobiliare si sta rivelando nuovamente attrattivo. Gli acquirenti arrivano dalla stessa provincia di Cagliari, ma anche dalla Lombardia e dal Piemonte, dalla Toscana, dal Lazio e dall'Emilia Romagna; si registrano inoltre acquisti da parte di francesi, svizzeri, tedeschi e belgi. Santa Margherita di Pula è la zona più ricercata da chi cerca la casa vacanza. Le quotazioni più elevate si registrano nella zona di Chia Laguna: per tipologie particolarmente prestigiose si toccano punte di 5000-6000 euro al mq. In aumento l'interesse per la zona di Porto Columbu. Mercato immobiliare vivace anche a Costa Rei. La richiesta proviene soprattutto da Cagliari e provincia anche se non mancano acquirenti in arrivo dalla Lombardia e dal Piemonte e qualche straniero. (ANSA).