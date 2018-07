Mutui: netto calo richieste di credito

Diminuisce in Sardegna la richiesta di credito: -8,8% sui prestiti personali, -12,7 su prestiti finalizzati all'acquisto di beni come auto o moto e -17,3% per i mutui e le surroghe che possono riguardare investimenti più corposi come l'acquisto di una casa. Sono alcuni dei dati di Eurisc - il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF che raccoglie i numeri relativi a oltre 85 milioni di posizioni creditizie - nel primo semestre dell'anno.

Crollo dei mutui: a livello provinciale, a eccezione di Nuoro che fa segnare una crescita del +2,9%, si registra una contrazione generalizzata delle richieste, con i cali più marcati che caratterizzano le province di Olbia-Tempio (-53,4%) e Ogliastra (-50,2%). A Cagliari la flessione è stata pari a -12,9%. Anche relativamente agli importi medi dei mutui richiesti si rileva una diminuzione, pari a -14,7%, con un valore medio che si attesta al di sotto della media nazionale. È la provincia di Cagliari ad aver fatto registrare l'importo più alto, con 116.881 euro mediamente richiesti, seguita da Olbia-Tempio, con 107.987 euro.

Nel Medio Campidano si rileva invece il valore medio più contenuto, pari a soli 85.542 euro. Per quanto riguarda il numero di richieste di prestiti finalizzati all'acquisto di beni/servizi (quali auto e moto, arredo, elettronica ed elettrodomestici, ma anche viaggi, spese mediche, palestre), nei primi 6 mesi dell'anno in Sardegna si registra una diminuzione del -12,7% rispetto al primo semestre 2017, in controtendenza rispetto al dato nazionale (+0,4%).

In termini di importo richiesto, invece, la media per i prestiti finalizzati in regione è stata pari a 5.530 euro, in calo del -6,7% rispetto al 2017. Relativamente ai prestiti personali, infine, sino a giugno la Sardegna evidenzia un calo del numero di richieste pari a -8,8% rispetto allo stesso periodo del 2017, variazione in controtendenza rispetto alla performance nazionale (+7,6%). Per quanto riguarda l'importo medio dei prestiti personali richiesti in questa prima metà dell'anno, Nuoro si posiziona al primo posto in regione con 14.509 euro richiesti.