Molotov in cantiere edile a Quartu

(ANSA) - CAGLIARI, 16 LUG - Attentato con una bottiglia incendiaria la scorsa notte in un cantiere edile a Quartu Sant'Elena. Il blitz è scattato intorno all'1, in via Boccaccio: l'intervento del custode, che ha raccolto la bottiglia e l'ha lanciata lontano, ha evitato che le fiamme potessero raggiungere materiali infiammabili.

Il dipendente ha subito avvertito carabinieri e vigili del fuoco. I militari della compagnia di Quartu hanno effettuato un sopralluogo e ora stanno procedendo con le indagini per capire il movente del gesto.

La prontezza di riflessi del custode è stata decisiva: il lancio della bottiglia all'interno del cantiere non avrebbe procurato alcun danno. (ANSA).