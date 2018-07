Giovane di Ittireddu in 'università rap'

Anche un giovane musicista sardo entra nella Università del rap di Salmo. Ludovico Secchi, di Ittireddu, in arte Ludowski, è stato scelto insieme ad altri due giovani appassionati di note e rime tra settemila candidature per la Salmo Academy, progetto di scouting di nuovi talenti nel campo del beatmaking, video making e illustrazione nato per reclutare un team che lavorerà insieme all'artista di Olbia.

Lo stesso Salmo aveva presentato il progetto in tre università italiane a Cagliari, Roma, e Trento. Secchi è stato scelto nel settore beatmaking. "È stato difficilissimo scegliere il vincitore per quanto riguarda il beatmaking, ho optato per Ludovico Secchi quello che mi ha preso di più a pelle - ha detto Salmo - Ho ricevuto migliaia di proposte di altissima qualità di produttori giovanissimi, ma già molto bravi, ho scelto a istinto fra quelli che mi sono piaciuti di più, ma davvero con parecchia difficoltà".

Per Ludowski è sempre stato un sogno anche solo poter conoscere Salmo di persona, ora l'idea di lavorarci insieme è un traguardo che non è descrivibile con parole. "The Island Chainsaw Massacre" è il disco che più di ogni altro mi ha ispirato nella creazione dei beat - ha spiegato - per via della rivoluzione che quell'album ha portato a livello sonoro".

Insieme a Secchi entrano nell'Academy Giacomo Montagnoli e Gino Tremila. Il prossimo passo per le tre giovani promesse scelte nei diversi ambiti sarà mettersi al lavoro con Salmo sul Red Bull Studio Mobile per creare un nuovo progetto artistico.